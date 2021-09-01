Fenerbahçe'ye Latin sağ bek geliyor! Fabricio Bustos transferi...

Fenerbahçe, sağ kanat pozisyonu için Fabricio Bustos'u düşünürken, transferin detayları ortaya çıktı.
Vitor Pereira'nın bizzat istediği bilinen Fabricio Bustos için Arjantinli gazetec Nelson Lafit, paylaştığı bilgilerde; Fenerbahçe'nin Bustos'un menajeriyle görüşmeye devam ettiği kaydedildi.
BONSERVİSLE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR
Öte yandan Fabricio Bustos'un kulübü Independiente'nin talebi belli oldu. Haziran 2022'de yıldız ismin kontratının sona erecek olmasından dolayı, Arjantin kulübünün oyuncusunu bonservisiyle satmak istediği kaydedildi.
ARALIK'TAN SONRA...
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililerin, Fabricio Bustos'u cüzzi bir miktar karşılığında transfer etmek istediği dile getirilirken, anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.