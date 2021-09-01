Fenerbahçe'nin Arjantin'den transfer hedefi ortaya çıktı! Fabrizio Angileri...

Fenerbahçe, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından sol kanat için transfer çalışmalarını yürütürken, Arjantin'den sürpriz bir gelişme aktarıldı.

Ole'nin haberine göre sarı lacivertliler, River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri için transfer teklifi yaptı.

RIVER REDDETTİ

Fenerbahçe ile beraber Getafe ve Olmypiakos'un transfer teklifi yaptığı belirtilen haberin detaylarında, River Plate'in oyuncusu için gelen teklifi reddettiği kaydedildi.

Getafe'nin Jonathan Silva ile beraber 5 milyon euro teklif ettiği, Olympiakos'un 4 milyon euro teklif ettiği de haberin detaylarında yer alan diğer bilgilerden oldu.

