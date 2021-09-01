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Fenerbahçe'nin Arjantin'den transfer hedefi ortaya çıktı! Fabrizio Angileri...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Vitor Pereira'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre; yönetimin, River Plate'de forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Fabrizio Angileri'ye teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 18:06 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 18:10
Fenerbahçe'nin Arjantin'den transfer hedefi ortaya çıktı! Fabrizio Angileri...

Fenerbahçe, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından sol kanat için transfer çalışmalarını yürütürken, Arjantin'den sürpriz bir gelişme aktarıldı.

Ole'nin haberine göre sarı lacivertliler, River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri için transfer teklifi yaptı.

RIVER REDDETTİ
Fenerbahçe ile beraber Getafe ve Olmypiakos'un transfer teklifi yaptığı belirtilen haberin detaylarında, River Plate'in oyuncusu için gelen teklifi reddettiği kaydedildi.

Getafe'nin Jonathan Silva ile beraber 5 milyon euro teklif ettiği, Olympiakos'un 4 milyon euro teklif ettiği de haberin detaylarında yer alan diğer bilgilerden oldu.

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