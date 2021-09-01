Elimiz kolumuz bağlı

F.Bahçe'de Başkanı Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunddu 'Az Önce Konuştum' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, transferlerle ilgili olarak şöyle konuştu: "Bununla ilgili elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Harcama limitlerinde durumumuz daha iyi. Ama bir de tamamen bizim dışımızdan kaynaklanan UEFA Finansal Fair Play olayı var. Biz 2 senedir UEFA'ya girmediğimiz için bunlar hesaba katılmıyor. 2019'daki sezonda ne yapıldıysa hesaba katılıyor. Biz göreve geldikten 10 gün sonra UEFA, 'Bu ne rezalet' diye bizi çağırdı. Biz de elimizden geldiğince yeni yönetim olarak durumu anlatmaya çalıştık. UEFA'nın kulağına doğru geldi ve men edilmedik. Sezon sonunda FFP anlaşmamız bitiyor. 2 Eylül gece 24.00'te UEFA'ya yazacağımız listedekileri oyuncuları belirlememiz gerekiyor. Min-Jae'yi yazdırdık. Rossi'yi de yazdırabileceğiz. Bir de santrafor kaldı herkesin beklediği.



Çin'de ve Yunanistan'da başarısı var. Hatrı sayılır paralar kazandı. CV'si çok iyi, disiplini çok iyi, geçmişe göre kendini geliştirmiş, her şeyden önemlisi Türkiye'yi biliyor. Seçmek için pek çok neden var. Doğru bir seçim yaptığımızı görüyorum. Volkan'ın kalmasını istedim ama izin istedi.