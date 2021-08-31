Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kanarya, milli arada takımdan gönderilecek isimleri belirledi. Fenerbahçe'de tam 7 isim gidiyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:33
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. 7 futbolcu, milli arada Kanarya'ya veda edecek.

İŞTE O İSİMLER:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Sinan Gümüş: Sinan Gümüş için Alanyaspor ile görüşmelerin son aşamada olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Nabil Dirar: Dirar'ın da sözleşmesinin feshi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Caner Erkin: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile Çaykur Rizespor ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Caulker: Caulker'i Gaziantep FK ve Kayserispor gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Zanka: Zanka'yı Danimarka ekibi Kopenhag istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Mauricio Lemos: Lemos'a da formül aranıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Diego Perotti: Perotti ise yönetimden haber beklediğini açıkladı.

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