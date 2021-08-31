Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Milli arada gidiyorlar (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. 7 futbolcu, milli arada Kanarya'ya veda edecek. İŞTE O İSİMLER: