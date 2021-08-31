Süper Lig'e 3'te 3 yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Diego Rossi İstanbul'a geldi.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul’a geldi (FB spor haberi)
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e 3'te 3 yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Diego Rossi İstanbul’a geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:50