Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Zanka Belçika yolcusu! Royal Antwerp...

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu, sağlık kontrollerinin ardından ise resmi sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Son olarak 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler için Belçika basınında çıkan haberlere göre Zanka'ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu ifade edildi.

Michael Frey'in ardından Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Royal Antwerp'in Zanka'ya 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu elden çıkarıp transfer edilecek isimler için kontenjan açmayı ve gelir elde etmeyi planlıyor.