Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! "Ali Koç Mesut Özil'e..." (FB spor haberi)

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, Pereira konusunda eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı hataları yapmıyor. Pereira'ya verilen yetkilerin, yönetim arkasında duruyor. İlk gelişinde gölgesiyle bile kavga eden Pereira, oyun ve oyuncuları hakkında sürekli pozitif mesajlar veriyor. 3-4-3 sistemi, her hafta üstüne koyarak oturuyor. F.Bahçe'de oyuncular Pereira'nın sistemine itiraz etmedikleri gibi yarattığı rekabete de destek veriyorlar. Mesut'un kariyeri, Pereira'nın üstünde olabilir. Ama Pereira kariyere bakmıyor, sisteme uyan, mücadele eden oyunculara şans veriyor. Şu çok önemli; Pereira'nın saha içindeki öğretmeni Gustavo. Brezilyalı, takımı bir maestro gibi yönetiyor. Bir iddiaya göre, Mesut'a, Başkan Ali Koç, 'Ses çıkarma' demiş. Geçmişte aynı hatayı Sneijder yapmış ve eski başkan Ünal Aysal'a devre arası telefon edip 'Ya ben ya Terim' demişti. Aysal bu resti görmedi. Ali Koç'un da Mesut'un restini görmediğini söyleyebilirim.
ALİ GÜLTİKEN: Bütün takımlar kadrolarının içinde ekstra ve lüks oyuncu peşinde koşuyorlar. Bulduysanız bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Mesut'un ne olduğu ve neler yapabileceği açık. Önemli olan takım oyunuyla onu buluşturabilmek. Bu da Pereira'nın görevi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ne kadar önemli bir yıldız da olsan fizik kondisyonun yoksa işe yaramıyor. Bu tip oyuncular teknik direktörleri de zora sokar. Çünkü medyada ve taraftarlarda yıldız futbolcu hayranlığı var. Ama ben Mesut'un şu andaki fizik gücünün son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bazı yorumlar yapılıyor, 'Mesut'un asistlerine, kalitesine büyük ihtiyaç var' diye. Ama o ihtiyacı karşılamak için güç gerektiği göz ardı edilmesin.