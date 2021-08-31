Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! "Ali Koç Mesut Özil'e..." (FB spor haberi)

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor nokta transferler ile kaliteyi yükseltti. Avcı'nın oyunu sonuç alır hale geldi. Fenerbahçe ise kadrosunu korudu, daha coşkulu ve temaslı bir oyun seçti. Ama dokuz puanın iki taraf için hikâyesi farklı. Trabzonspor, hücum hattındaki etkinliği ile kayıpsız ilerlerken, Fenerbahçe bunu savunma performansıyla yaptı. İki takım da disiplinli ve yüksek konsantrasyon ile oynuyorlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Eğer en az iki önemli transfer hamlesi gelir, milli maç arası da değerlendirilirse daha iyi bir F.Bahçe gündeme gelecektir. Takımın yeni sisteminde 3'lü defans oturdu. F.Bahçe'nin takım savunması iyi ama hücumda sıkıntı var. Bunu gidermek için de mutlaka bir kanat forveti ve bir santrfor gerekiyor. Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. En büyük artılarından bir tanesi de Avrupa kulvarında oynamadıklarından diğer 3 rakibine göre fiziksel olarak bir avantajları da olacak. Sadece oyun olarak Trabzonspor daha organize ve hücumda etkili ama Hamsik ve Bakasetas orta sahada oynayınca geçiş oyunlarında defansta sıkıntı yaşıyorlar.



