Savunma devrimi

Fenerbahçe, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı. Sarı-lacivertliler, 5 büyük ligde gol yemeyen 4 takım arasında... Son maçta Altay, 90 dakika boyunca Fenerbahçe kalesine tek isabetli şut atamadı. Bu başarıda en büyük pay ise kuşkusuz teknik direktör Vitor Pereira ve kurduğu yeni savunma hattının. Szalai, Min Jae Kim ve Tisserand üçlüsü müthiş bir uyum yakalarken, formlarıyla takımın sigortası oldular. Onların iyi olması, kaledeki Altay Bayındır'ı da rahatlatıyor. Milli file bekçisi, ilk 3 haftada kalesine gelen 11 topu da kurtardı. Rüştü Reçber'den (1998/99) bu yana ligin ilk üç maçında da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.