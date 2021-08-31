Fenerbahçeli taraftarlardan Vitor Pereira çılgınlığı! "Vardır bir bildiği"

Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de de 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var. Portekizli hoca ortaya koyduğu liderlik, oynattığı mücadeleci futbol ve gençlere verdiği büyük önemle kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu.



Pereira ayrıca verdiği yerinde kararlarla herkesin büyük güvenini de kazanmış durumda. Portekizli hocaya büyük destek veren taraftarlar son zamanlarda sosyal medyada "Vardır bir bildiği" akımını başlattı.



Takvim'in haberiene göre taraftarlar, Pereira'nın transfer veya takımla ilgili aldığı kararların altına, "Vardır bir bildiği" yorumunu yapıyor. Oluşan bu sinerjinin Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük bir itici güç olacağı ifade ediliyor.

Vitor Pereira kısa sürede gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarların desteğini arkasına aldı.

12 MAÇTA 35 DAKİKA YENİK OYNADI

Fenerbahçe bu sezon Vitor Pereira yönetiminde savunma performansıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler oynadığı 12 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu karşılaşmalarda sadece 35 dakika yenik oynadı.