Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Diego Rossi Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Resmen açıklandı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri | Diego Rossi Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Resmen açıklandı (FB spor haberi)

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Diego Rossi ismi gelmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan ancak santrfor bölgesinde de görev yapabilen Rossi, saat 14.00'te İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe de transferi resmen duyurdu. Los Angeles FC forması giyen Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 00:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:06
Son dakika transfer haberleri | Diego Rossi Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Resmen açıklandı (FB spor haberi)

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Diego Rossi ismi gelmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan ancak santrfor bölgesinde de görev yapabilen Rossi, saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

Los Angeles FC forması giyen Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir."

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