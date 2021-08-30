Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Forvete Beto... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Forvete Beto... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. A BOLA gazetesi, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine 23 yaşındaki Portimonenseli santrafor Beto ile ilgilendiğini yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Forvete Beto... (FB spor haberi)

Süper Lig'e ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! Forvete Beto... (FB spor haberi)

A BOLA gazetesi, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine 23 yaşındaki Portimonenseli santrafor Beto ile ilgilendiğini yazdı. 1.94 boyundaki forvet için görüşmelerin sürdüğünü yazan gazete, transferde artık sayılı günlere girildiğini vurgulayarak, "Kısa sürede sıcak gelişmeler yaşanabilir. Beto, Türkiye'ye giderse sürpriz olmaz" ifadesini kullandı.

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