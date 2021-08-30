Son dakika spor haberi: Ömer Üründül Altay Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaten Altay'ın birbiri ile uyum sağlamamış oyuncuları ile baskılı oyunda üretkenlik sağlaması mümkün değildi; öyle de oldu ve Fenerbahçe üç puanı hanesine yazdırdı. Sahanın en iyisi bir gol ve bir asistle Ferdi idi...

Genç Muhammed de çok koştu, iyi işler yapmak için uğraştı. 77 dakika sahada kalarak da deneyim kazandı. Fenerbahçe'de üçlü defans oturdu. Oynadıkça aralarındaki uyum da artıyor. Aslında ofansif açıdan etkili bir oyun oynandığında kazanılan duran toplarda başta Szalai olmak üzer her an gol de atabilirler.