Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer. Kadrosuna birçok yeni ismi katan Sarı-Lacivertliler farklı oyuncularla da transfer temaslarını sürdürürken, Kolasinac transferinde çıkan pürüzler sonrası farklı isimlere yönelinmiş durumda. Alınan bilgilere göre Sarı Kanarya'da rota Almanya'ya döndü. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:41
Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Süper Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız olarak geçen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. 3 maçta topladığı 9 puanla Karadeniz ekibi Trabzonspor ile zirveyi paylaşan Sarı-Lacivertliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Sarı Kanarya, D Grubu'nda Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt ve Olimpiakos ile eşleşmişti.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Transferde de oldukça atak bir görüntü çizen Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Kim Min-Jae, Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Samatta'yı kadrosuna katmıştı.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Farklı isimlerle de temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan isimlerden biri de halihazırda Sarı-Lacivertli formayı giyen yıldız isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'dan takım arkadaşı Sead Kolasinac'tı...

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ancak transferde çıkan engeller nedeniyle bu isimden vazgeçmek durumunda kalan Fenerbahçe sol bek + kanat mevki için farklı bir ismi listesine ekledi.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Sead Kolasinac'ın transferinde Arsenal'in pürüz çıkarması üzerine F.Bahçe sol bek+kanat için Nico Schulz'u da gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Alınan bilgiye göre; Bu bölgeye kesin olarak bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar Dortmund forması giyen Alman oyuncunun, Türk arkadaşlarından sarı-lacivertli kulüple ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Son dönemde Fenerbahçe'ye birçok oyuncu getiren Rogon menajerlik şirketine bağlı olan Schulz bu sezon 4 maçta forma giydi. 12 kez Alman Milli Takımı'nda oynayan Nico'nun piyasa değeri 6 milyon Euro.

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