Son dakika spor haberi: Nico Schulz Fenerbahçe'yi araştırıyor! Sead Kolasinac'ın yerine Borussia Dortmund'un yıldızı (FB haberi)

Süper Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız olarak geçen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. 3 maçta topladığı 9 puanla Karadeniz ekibi Trabzonspor ile zirveyi paylaşan Sarı-Lacivertliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Sarı Kanarya, D Grubu'nda Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt ve Olimpiakos ile eşleşmişti.