Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Steven Caulker'dan dikkat çeken paylaşım! "Futboldan soğudum"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetiminin transfer ettiği Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun anlayışına uymayınca 'istenmeyen adam' ilan edildi. Bir süredir takım arayışlarını sürdüren İngiliz savunmacı, sosyal medya hesabından duygusal bir gönderi yayınladı. Caulker, 'bin' gün önceki dramatik halinden bahsederek, futboldan soğuduğunu vurguladı. İşte, Caulker'ın o gönderisi...

"BİN GÜNDÜR..."

Fenerbahçe'de düşünülmeyen Steven Caulker'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özetle şu ifadeleri kullandı: "Bin gündür sarhoş olmadım. Bin gün önce yerde yatmış kusuyordum. 5 ay işsiz kaldım, aile evimi sattım... Bunca motivasyonun nereden geldiğini bilmiyorum. Sanırım futboldan soğudum. Hayatımı yeniden inşa etmek istedim. Başarmış insan hikayesi anlatmak istedim. Ama 1000 gün sonra insanlar hala beni kovuyor. Artık umrumda değil"