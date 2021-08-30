SON DAKİKA: Morita'da flaş gelişme! Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transferi iptal (FB transfer haberi)

Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaşamadı. Sarı lacivertliler, Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşamadı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı...

HIDEMASA MORATA KİMDİR?

Santa Clara'ya geçtiğimiz ocak ayında bonservissiz bir şekilde gelen 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Japon oyuncu, bitmek bilmeyen enerjisiyle ön plana çıkıp, Portekiz Ligi'nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yerini aldı.

Hidemasa Morita, geçen sezona Japonya'da Kawasaki Frontale'de başladı. Ocak ayında ise Santa Clara'ya imza attı. Japon yıldız, toplamda 55 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, maç başına 3.9 top kapma, 6 topu geri kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 5.7 pas arası gibi yüksek ortalamalar yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerin ise yüzde 54'ünden başarıyla çıktı.