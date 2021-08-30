Ferdi baba

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda dün öne çıkan isim Ferdi'ydi. Ligin ilk iki haftasındaki performansı nedeniyle eleştirilen F.Bahçe'nin genç yıldızı, Altay karşısında şov yaptı. 51'de rakibinden topu kapan 21 yaşındaki futbolcu, soldan ceza yayı çizgisine ilerleyip, çok sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Kaleciyi çaresiz bırakan Ferdi'nin daha sonra skora katkısı devam etti.



HERKESİ MEST ETTİ

Attığı golden 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Ferdi, bu kez asist yaptı. Soldan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, uygun durumda olan Valencia'ya golü attırdı. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla izleyenleri mest eden Ferdi, oyunda kaldığı 90 dakikada 65 kez topla buluştu. Yüzde 62 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu, tek isabetli şutta golü attı, 4 pas arası yaptı, 1 de top kaptı.