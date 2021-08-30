Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hidemasa Morita transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor! İşte geleceği tarih

Fenerbahçe Hidemasa Morita transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor! İşte geleceği tarih

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Hidemasa Morita'ya resmen açıklamaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Tecrübeli krampon önce sağlık kontrolünden geçecek ardından sözleşme imzalayacak. Morita’yı Fener’e gönderecek Santa Clara’nın sarı-lacivertlilerden Sosa ve Lemos ile ilgilendiği belirtiliyor. İki oyuncu için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe Hidemasa Morita transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor! İşte geleceği tarih

Transferde rakiplerine göre geride kalan ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yeni bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita ve kulübü ile prensipte anlaşma sağladı. Ön libero pozisyonunda forma giyen Japon futbolcunun bir pürüz çıkmaması halinde bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul'a geleceği ifade edildi.

26 yaşındaki Morita ile sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. Portekiz Ligi'nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yer alan Japon orta saha, dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor. Son dönemdeki performansıyla Japonya milli takımına davet edilen yıldız futbolcu, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu. 1.77 boyundaki, bu sezon Santa Clara'da 2'si lig, 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 8 maçta 1 gol kaydetti.


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