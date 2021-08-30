Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünün ardından, takımdan ayrılabileceğini iddia edilen, dünyaca ünlü forvet Edinson Cavani ile ilgili olarak Uruguaylı golcünün kardeşi ve temsilcisi Nando Guglielmone önemli açıklamalarda bulundu.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünün ardından, takımdan ayrılabileceğini iddia edilen, dünyaca ünlü forvet Edinson Cavani ile ilgili olarak Uruguaylı golcünün kardeşi ve temsilcisi Nando Guglielmone önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'DEN KİMSE TEMAS KURMADI"
Radyospor'a konuşan Nando, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili "Herhangi bir gelişme yok. Gördüğüm kadarıyla Edinson, Manchester United'da kalacak. 1 yıl daha kontratı var. Şu ana kadar Türkiye'den kimse benimle temas kurmadı" dedi.
2020 yılında İngiliz devine transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar ile 40 maça çıkan Cavani 17 gol ve 6 asist kaydetti.
Uruguaylı yıldız daha önce kariyerinde Palermo, Napoli ve Paris Saint-Germain gibi takımların da formalarını giymişti.