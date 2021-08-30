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Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala vites yükseltmişti. Fenerbahçe için Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ismi geçerken, konuya dair resmi açıklama geldi. Peki, Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri konuya ilişkin ne dedi? İşte o sözler... | FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:11
Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünün ardından, takımdan ayrılabileceğini iddia edilen, dünyaca ünlü forvet Edinson Cavani ile ilgili olarak Uruguaylı golcünün kardeşi ve temsilcisi Nando Guglielmone önemli açıklamalarda bulundu.

Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

"TÜRKİYE'DEN KİMSE TEMAS KURMADI"

Radyospor'a konuşan Nando, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili "Herhangi bir gelişme yok. Gördüğüm kadarıyla Edinson, Manchester United'da kalacak. 1 yıl daha kontratı var. Şu ana kadar Türkiye'den kimse benimle temas kurmadı" dedi.

Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

2020 yılında İngiliz devine transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar ile 40 maça çıkan Cavani 17 gol ve 6 asist kaydetti.

Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Uruguaylı yıldız daha önce kariyerinde Palermo, Napoli ve Paris Saint-Germain gibi takımların da formalarını giymişti.

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