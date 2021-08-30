Edinson Cavani Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünün ardından, takımdan ayrılabileceğini iddia edilen, dünyaca ünlü forvet Edinson Cavani ile ilgili olarak Uruguaylı golcünün kardeşi ve temsilcisi Nando Guglielmone önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN KİMSE TEMAS KURMADI" Radyospor'a konuşan Nando, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili "Herhangi bir gelişme yok. Gördüğüm kadarıyla Edinson, Manchester United'da kalacak. 1 yıl daha kontratı var. Şu ana kadar Türkiye'den kimse benimle temas kurmadı" dedi.