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Buldozer Fener

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Kanarya, ligde de fire vermedi. İzmir’de Ferdi ve Enner Valencia ile kazanıp 3 maçta 9 puana ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Buldozer Fener
Süper Lig'de Fenerbahçe, Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 3 maçta 9 puana ulaştı. İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı bu sezonun en kısır 45 dakikası oldu (İki takım da kaleye isabetli şut atamadı). Fenerbahçe ilk şutunu 33. dakkada Osayi Samuel ile çekebildi onda da çerçeveyi bulamadı. Altay da isabetli şut atamadı. İkinci yarıya Fenerbahçe çok hızlı başladı.

Valencia ve Luiz Gustavo ile iki kez kaleci Nis'e takılan sarı-lacivertliler, 51'de Ferdi ile golü buldu. 4 dakika sonra Valencia farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalarda Altay'ın baskısı sonuç vermeyince Kanarya, bu sezonki ikinci deplasmanından da 3 puanla döndü. Altay ise ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe milli aranın ardından Sivas'ı ağırlayacak. Altay ise Konyaspor'a konuk olacak.

KIM SAKATLANDI

MİN Jae Kim karşılaşmayı tamamlayamadı. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacısı 64. dakikada alt adalesinden sakatlık yaşadı. Bir süre saha içinde tedavi olan oyuncu maça devam edemeyince 67'de yerini Serdar Aziz'e bıraktı. Kim'in durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

MESUT ÖZİL KADRODAN ÇIKARILDI

Kanarya'da Mesut Özil, Altay maçının kadrosunda yer almadı. Kamp kadrosunda bulunan yıldız oyuncunun kasığında ağrı hissetmesi üzerine son anda kadrodan çıkarılarak riske edilmediği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira, Mesut'un yerine ilk onbirde genç Muhammed Gümüşkaya'ya şans verdi.

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