Vitor Pereira Altay Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, bir başka 6 puanlı takım olan Altay'a konuk oldu. İzmir'de oynanan karşılaşma Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri;



Her şeyden önce futbolcularımı tebrik ederim. Kısa sürede, fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes iyi oynamaya çalışıyor. Zor bir takıma karşı oynadık. Bu şekilde 2-0 kazandık ve çok mutluyum. Taraftarlarımız da eminim futbolcularla gurur duyuyordur.