Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Sead Kolasinac müjdesi! Arsenal taraftarı istemiyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, Manchester City'e karşı oynadığı mücadeleden 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 3. haftada henüz galibiyet ve puanla tanışamayan İngiliz ekibinin taraftarları, hedef tahtasına teknik direktör Mikel Arteta'yı oturttu.

Bu arada tepkilerin bir kısmı da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı ifade edilen Sead Kolasinac'a yöneltildi. Daily Star'da yer alan habere göre Arteta'nın, sakat oyuncuların çokluğundan dolayı sezon başında gözden çıkarılmasına rağmen Kolasinac'a ilk 11'de görev vermesi ile ardından gelen farklı mağlubiyet bardağı taşırdı.

Arsenal taraftarları, yıldız ismin ilk 11'de başlamasına atıfta bulunarak sosyal medya üzerinden İspanyol teknik adama yüklendi. Bir taraftar, "Hiç umudunuzun kalmadığını düşünüyorsanız, Sead Kolasinac'ın Manchester City'e karşı Arsenal'de oynadığını unutmayın" yazarken, bir başkası ise "Kolasinac, Holding, Chambers ve Cedric'in hala maçlara başlaması, durumu özetliyor. Rezalet" ifadelerine yer verdi.

28 yaşındaki tecrübeli sol bekin Arsenal'de eleştiri yağmuruna tutulması takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri de artırdı.