Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hidemasa Morita, somut adımlar attı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hidemasa Morita, somut adımlar attı.
Japon futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Santa Clara ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde transferi duyurması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcu, hızı, dinamizmi ve 90 dakikaya yaydığı performansıyla Pereira'nın istediği 'savaşçı' profiline uyuyor.