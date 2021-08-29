Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e ilk 2 maçını kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, orta saha transferini açıklamaya hazırlanıyor. Kanarya, Vitor Pereira yönetiminde yeni takviyeleri açıklamaya hazırlanırken, Hidemasa Morita transferi için her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferini resmen açıklamaya hazırlandığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:43
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hidemasa Morita, somut adımlar attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

Japon futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Santa Clara ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, kısa süre içinde transferi duyurması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferi açıklamaya hazırlanıyor! Hidemasa Morita... (FB spor haberi)

26 yaşındaki futbolcu, hızı, dinamizmi ve 90 dakikaya yaydığı performansıyla Pereira'nın istediği 'savaşçı' profiline uyuyor.

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