Fenerbahçe'de haftanın şifresi 3! İşte Vitor Pereira'nın Altay maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Pelkas ve Serdar Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.



Son idmanda takımdan ayrı çalışan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibi Altay'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALTAY - Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Bamba

FENERBAHÇE - Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, Mert, Valencia



83. RANDEVU

Sarı-lacivertliler Süper Lig tarihinde Altay ile bugün 83. kez rakip olacak. Ligde 18 yıl sonra karşılaşacağı Altay'a karşı 48 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 9 yenilgi, 25 de beraberlik aldı. Kanarya, 135 kez ağları sarsarken, kalesinde 65 gol gördü.



DENİZLİ'NİN 19. SINAVI

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımına karşı 19. kez rakip olacak. 71 yaşındaki hoca G.Saray, Kocaeli, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında sarı-lacivertlilere karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.