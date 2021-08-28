Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç ise, "Kiralama veya bonservissiz oyuncular üzerine odaklanıyoruz. Hocamızın verdiği isimler var, görüşmeler devam ediyor. FFP kurallarına uyarak 2 Eylül'e yetiştirip onları Avrupa kupalarına kaydettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.