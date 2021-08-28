Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... UEFA listesinde yeni transferi eklemek isteyen sarı lacivertliler, en az 3-4 transfer daha yapacak. İşte Kanarya'nın transfer etmek istediği o isimler ve o kritik tarih... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:31
Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Süper Lig'e 2 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosuna en az 3-4 takviye daha yapacak.

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Kanarya, transferleri bitirerek 2 Eylül'e kadar bu isimleri UEFA listesine eklemek istiyor.

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç ise, "Kiralama veya bonservissiz oyuncular üzerine odaklanıyoruz. Hocamızın verdiği isimler var, görüşmeler devam ediyor. FFP kurallarına uyarak 2 Eylül'e yetiştirip onları Avrupa kupalarına kaydettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

İŞTE F.BAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER:

Alexis Sanchez

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Arturo Vidal

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Keita Balde

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Felipe Caicedo

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Hidemasa Morita

Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Sead Kolasinac transferinde pürüz çıktı. Arsenal'in sözleşme feshine sıcak bakmaması üzerine Fenerbahçe, listedeki alternatif isimlere yöneldi.

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