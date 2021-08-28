Son dakika transfer haberi: UEFA listesinde kimler olacak? Fenerbahçe'de transferler peş peşe... (FB spor haberi)

Süper Lig'e 2 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Süper Lig'e 2 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosuna en az 3-4 takviye daha yapacak.
Kanarya, transferleri bitirerek 2 Eylül'e kadar bu isimleri UEFA listesine eklemek istiyor.
Başkan Ali Koç ise, "Kiralama veya bonservissiz oyuncular üzerine odaklanıyoruz. Hocamızın verdiği isimler var, görüşmeler devam ediyor. FFP kurallarına uyarak 2 Eylül'e yetiştirip onları Avrupa kupalarına kaydettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER:
Alexis Sanchez
Arturo Vidal
Sead Kolasinac transferinde pürüz çıktı. Arsenal'in sözleşme feshine sıcak bakmaması üzerine Fenerbahçe, listedeki alternatif isimlere yöneldi.