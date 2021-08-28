Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda çıktığı 2 karşılaşmada 4 puan topladı. Sol bek transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar stoper mevkisi için Jerome Boateng'i gündemine aldı. Kara Kartal'ın transfer listesindeki dünya yıldızı için Fenerbahçe de nabız yokluyor. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:57
Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son şampiyon Beşiktaş geçtiğimiz sezondaki başarısını bu sezon da devam etmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Kara Kartal'da, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılarda yeni hedef ise stoper.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

F.BAHÇE PEREIRA İLE ÇOK BAŞKA!

Süper Lig'in bir başka şampiyonluk adayı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertliler Vitor Pereira önderliğinde çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Transferde ise rakiplerine göre daha sessiz bir dönem geçiren Fenerbahçe'de, yaz transfer döneminin son günlerinden bombalar patlayacak. Kanarya, forvet, orta saha ve kanat bölgesinin yanı sıra bir de stoper alacak.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in 2 devi, Alman dünya yıldızı için karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

DEV YARIŞ BOATENG İÇİN!

Alman Jérôme Agyenim Boateng hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin listesinde olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bayern Münih'te forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Alman ekibinde 363 mücadelede sahaya çıkan Boateng topla oynama konusunda oldukça başarılı bir stoperliğinin yanı sıra aynı zamanda da hızı ile öne çıkyor.

Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bonservisi elinde olan savunma oyuncusu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin imza parasını düşürüp 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

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