Son dakika transfer haberi: Jerome Boateng Kartal pençesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son şampiyon Beşiktaş geçtiğimiz sezondaki başarısını bu sezon da devam etmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Kara Kartal'da, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılarda yeni hedef ise stoper.
F.BAHÇE PEREIRA İLE ÇOK BAŞKA!
Süper Lig'in bir başka şampiyonluk adayı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertliler Vitor Pereira önderliğinde çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.