Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

PAZARTESİ GÜNÜ İMZAYA GELİYOR

Portekiz basınına göre; Morita, pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsuyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita, 9 kez Japonya Milli Takım forması giydi ve 2 gol attı.