Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "En az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı.
Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgedeki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmaya karar verdi. Bu transferde önemli mesafe kaydedildi.
BAŞKAN TÜRK OLDU, FENER HAREKETE GEÇTİ
Takvim'in haberine göre; Türk iş insanı İsmail Uzun'un Portekiz ekibi Santa Clara'nın çoğunluk hissilerini alıp başkan olmasının ardından Fenerbahçeli kurmaylar hemen harekete geçip Hidemasa Morita için gerekli yazışmaları yaptılar. Portekiz basını, Fenerbahçe ile Santa Clara kulübü arasında büyük oranda anlaşma sağlandığını manşetlerine taşımış durumda.