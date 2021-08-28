Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ozan Tufan'ın Premier Lig ekibi Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçen sarı lacivertliler, Hidemasa Morita transferinde mutlu sona yakın. Kanarya'nın Japon futbolcunun transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve Morita'nın İstanbul'a geliş tarihinin de belli olduğu öne sürüldü. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "En az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgedeki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmaya karar verdi. Bu transferde önemli mesafe kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

BAŞKAN TÜRK OLDU, FENER HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Türk iş insanı İsmail Uzun'un Portekiz ekibi Santa Clara'nın çoğunluk hissilerini alıp başkan olmasının ardından Fenerbahçeli kurmaylar hemen harekete geçip Hidemasa Morita için gerekli yazışmaları yaptılar. Portekiz basını, Fenerbahçe ile Santa Clara kulübü arasında büyük oranda anlaşma sağlandığını manşetlerine taşımış durumda.

Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

PAZARTESİ GÜNÜ İMZAYA GELİYOR

Portekiz basınına göre; Morita, pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsuyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita, 9 kez Japonya Milli Takım forması giydi ve 2 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Hidemasa Morita adım adım Fenerbahçe'ye! İşte İstanbul'a geliş tarihi... (FB spor haberi)

Top tekniği yanında çabukluğu ile de tanınan Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Morita, Gustavo'nun alternatifi olacak.

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