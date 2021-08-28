Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

3 sezondur forma giyen Steven Caulker, Süper Lig 'de 75 karşılaşmaya çıkarken rakip fileleri 5 kez sarsıp, 7 golün de asistini yaptı. Kariyerinde ise 343 resmi müsabakada oynayan 29 yaşındaki İngiliz savunmüsabakada macı 19'ar gol ve asist yaparak skora da katkı koydu.

SÜPER LİG'DEN G.ANTEP FK DA INGİLİZ OYUNCUNUN PEŞİNDE

STEVEN Caulker'e Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den yakın bir ilgi daha var. 29 yaşındaki futbolcu için G.Antep FK'da resmi teklifini iletirken, futbolcunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. İngiltere'de yetişen Caulker, Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Southampton, QPR, Liverpool ve İskoçya'da da Dundee formalarını giydi.