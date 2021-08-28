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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın kadroda düşünmediği Caulker, Beşiktaş'a önerilmişti. Kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen İngiliz futbolcu için talipler de artmaya başladı. Beşiktaş ve Gaziantep FK'nın ardından Göztepe de Caulker için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

Süper Lig'de transfer sezonu bitmeden savunmanın ortasına bir hamle daha yapacak olan Göz-Göz, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi sonrası yurtdışı ve yurtiçinde stoper arayışlarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Steven Caulker'e talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

Fenerbahçe'nin Alanya'dan geçtiğimiz Temmuz ayında transfer ettiği İngiliz savunmacı, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. F.Bahçe'de forma giyemeden satış listesine konulan 29 yaşındaki savunmacıya Göz-Göz, yaz transfer döneminin başında da talip olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

Yeni Asır'ın haberine göre; futbolcu ile temasa geçen Göz-Göz bonservis engeli nedeniyle çözüm arıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz stoperin kiralanması için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmaya hazırlanırken, satın alma opsiyonunu da kontrata ekletmeyi planlıyor. Göz-Göz, Caulker transferini en kısa sürede çözüme kavuşturup, sağ bek, sol bek ve orta saha takviyesine yoğunlaşacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

ALANYASPOR'DA 3 SEZON OYNADI

3 sezondur forma giyen Steven Caulker, Süper Lig'de 75 karşılaşmaya çıkarken rakip fileleri 5 kez sarsıp, 7 golün de asistini yaptı. Kariyerinde ise 343 resmi müsabakada oynayan 29 yaşındaki İngiliz savunmüsabakada macı 19'ar gol ve asist yaparak skora da katkı koydu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caulker ile yollar ayrılıyor! Göztepe...

SÜPER LİG'DEN G.ANTEP FK DA INGİLİZ OYUNCUNUN PEŞİNDE

STEVEN Caulker'e Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den yakın bir ilgi daha var. 29 yaşındaki futbolcu için G.Antep FK'da resmi teklifini iletirken, futbolcunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. İngiltere'de yetişen Caulker, Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Southampton, QPR, Liverpool ve İskoçya'da da Dundee formalarını giydi.

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