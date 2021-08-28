Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Takıma sanki sihirli bir değnekle dokunan Portekizli teknik adam Fenerbahçe'ye bambaşka bir çehre kazandırdı. Genç oyunculardan yıldız adayı çıkartmayı başaran Portekizli ıskartaya çıkanları da kazandı. Kendine olan hırsı takıma da aşıladı.

GENÇ OYUNCULAR YILDIZ ADAYI OLDULAR Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için "Takımda kalsın" dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlıtürk'ü oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi!