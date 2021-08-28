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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe geldiği günden bu yana takıma yaptığı dokunuşlarla başarılı bir grafik çizen tecrübeli çalıştırıcı Vitor Pereira, genç isimlerin yanı sıra gözden çıkarılan bazı oyuncuları da takıma kazandırdı. Portekizli teknik adam ayrıca hırsını da takıma aşıladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Takıma sanki sihirli bir değnekle dokunan Portekizli teknik adam Fenerbahçe'ye bambaşka bir çehre kazandırdı. Genç oyunculardan yıldız adayı çıkartmayı başaran Portekizli ıskartaya çıkanları da kazandı. Kendine olan hırsı takıma da aşıladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

GENÇ OYUNCULAR YILDIZ ADAYI OLDULAR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için "Takımda kalsın" dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlıtürk'ü oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

ISKARTAYA ÇIKANLARI KAZANDI

Geçtiğimiz sezon takımda ıskartaya çıkan Gustavo, Zajc, Samatta, Ferdi ve Tisserand Pereira ile 2. baharlarını yaşamaya başladılar. Oyuncularından hangi bölgede hangi performansı alacağını iyi hesap eden Pereira, bu analizinin karşılığını aldı. Üstelik tüm bunları 3-4-3 gibi yepyeni bir sistemde başardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Genç isimler...

KENDİNDE OLAN HIRSI TAKIMA AŞILADI

Pereira hem antrenmanlarda hem de maçlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Oyuncusundan hangi durumda nasıl pozisyon alacağını nasıl müdahale edeceğini tek tek anlatıyor. Hırsını oyuncularına aşılayan Pereira hücumda ve savunmada takımına derece atlattı.

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