Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ; Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmişti. Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü
16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt