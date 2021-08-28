Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Günün transfer sürprizi Osayi Samuel! 50 milyon liraya ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Günün transfer sürprizi Osayi Samuel! 50 milyon liraya ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor ve Antalyaspor galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Gündeme gelen son isim ise Bright Osayi-Samuel... İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:12
Son dakika Fenerbahçe haberi: Günün transfer sürprizi Osayi Samuel! 50 milyon liraya ayrılık...

İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Osayi için 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifi ile Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Fulham, bir yandan da Nijeryalı futbolcu ile görüşmeleri sürdürüyor.

5 MİLYON EURO

Osayi için şu ana kadar kulübe ulaşan kiralama tekliflerini geri çeviren Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Euro (50 milyon TL) olarak belirledi.

Osayi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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