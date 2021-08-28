Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un hediyesi Enner Valencia! Alanya olmayınca... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un hediyesi Enner Valencia! Alanya olmayınca... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: HJK Helsinki maçında attığı gollerle yıldızlaşan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'yı Erol Bulut aldırdı. Valencia'yı önce Alanyaspor'a transfer etmek isteyen ancak mali koşullar nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen Bulut, yıldız oyuncuyu sarı lacivertli kulübe transfer etti. Valencia ise attığı gollerle takımı sırtlayan isim oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:17
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un hediyesi Enner Valencia! Alanya olmayınca... (FB spor haberi)

Teknik direktör Erol Bulut'un süratli stilinden etkilenip, önce Alanyaspor'a aldırmak istediği ancak başaramayınca Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Enner Valencia, iki sezondur attığı ve attırdığı gollerle sarı lacivertli takımı sırtlayan isim oldu...

Hürriyet'in haberine göre; Valencia'yı West Ham United'da oynadığı dönemden beri takip eden Bulut, Ekvadorlu futbolcunun daha sonra forma giydiği Everton ve Tigres'teki performanslarında gerileme olduğunu bilmesine rağmen, potansiyelinden emin olduğu için Alanya'ya getirmek istedi. Ancak mali koşullar nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Valencia'yı bir yıl sonra göreve geldiği Fenerbahçe'ye aldırmayı başaran Bulut, aynı sezon transfer ettirdiği Dimitris Pelkas ve 5 stoper adayı arasından seçtiği Attila Szalai'nin de başarılı performanslarından dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 12 gol, 5 asistle F.Bahçe'nin en skorer ismi olan Valencia, bu sezon Süper Lig'de 1, Avrupa Ligi'nde 3 gol attı.

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