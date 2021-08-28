Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia mesajı verdi! "Golcü transferi yoksa ben varım" (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia mesajı verdi! "Golcü transferi yoksa ben varım" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynanan mücadelede hat-trick yaparak Fenerbahçe'nin gruplara kalmasında başrol oynayan Enner Valencia, forvet yokluğunda takımının en büyük gol umudu oldu. Ekvadorlu oyuncu, "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, camianın yüreğine su serpti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia mesajı verdi! "Golcü transferi yoksa ben varım" (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enner Valencia oldu. Tecrübeli futbolcu, hat-trick yaparak "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. "Atom Karınca" lakaplı 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Altay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu durumunda.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre; başkan Ali Koç ve ekibi transferin bitimine 12 gün kala başta santrfor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an için imza aşamasına getirdiği bir golcü yok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Enner Valencia ile yola devam edecek.

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