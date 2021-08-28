Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia mesajı verdi! "Golcü transferi yoksa ben varım" (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enner Valencia oldu. Tecrübeli futbolcu, hat-trick yaparak "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. "Atom Karınca" lakaplı 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Altay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu durumunda.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre; başkan Ali Koç ve ekibi transferin bitimine 12 gün kala başta santrfor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an için imza aşamasına getirdiği bir golcü yok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Enner Valencia ile yola devam edecek.