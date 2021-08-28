Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

Premier Lig'de Arsenal'in sezona felaket başlangıcı tüm dünyada ses getirdi. Son olarak Manchester City'e 5-0 yenilen İngiliz ekibi 3 maç sonunda golsüz ve puansız olarak sıfır çekti. Londra temsilcisi böylece 1954-55'ten bu yana ilk kez sezon başındaki 3 maçı da kaybetti.
ARTETA'YA GÖNDERME
Bu duruma Fenerbahçeli Mesut Özil de kayıtsız kalmadı. Arsenal'in eski yıldızı attığı tweet ile Mikel Arteta üzerinden bir gönderme yaptı. Mikel Arteta'nın sık sık kullandığı "Sürece güvenin" sözüne atıfta bulunan Mesut, kırık kalp emojisiyle de duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
MESUT'U KESEN HOCA
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger ile başarılı sezonlar geçiren Mesut Özil, Mikel Arteta'nın göreve gelmesinden sonra önce yedek ardından da kadro dışı kalmıştı.