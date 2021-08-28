Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Arsenal'in Manchester City'e 5-0 mağlup olmasının ardından Özil, yaptığı paylaşımda, Arsenal'den ayrılığının 1 numaralı etmeni olan Mikel Arteta'ya yüklendi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:48
Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

Premier Lig'de Arsenal'in sezona felaket başlangıcı tüm dünyada ses getirdi. Son olarak Manchester City'e 5-0 yenilen İngiliz ekibi 3 maç sonunda golsüz ve puansız olarak sıfır çekti. Londra temsilcisi böylece 1954-55'ten bu yana ilk kez sezon başındaki 3 maçı da kaybetti.

Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

ARTETA'YA GÖNDERME
Bu duruma Fenerbahçeli Mesut Özil de kayıtsız kalmadı. Arsenal'in eski yıldızı attığı tweet ile Mikel Arteta üzerinden bir gönderme yaptı. Mikel Arteta'nın sık sık kullandığı "Sürece güvenin" sözüne atıfta bulunan Mesut, kırık kalp emojisiyle de duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

MESUT'U KESEN HOCA
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger ile başarılı sezonlar geçiren Mesut Özil, Mikel Arteta'nın göreve gelmesinden sonra önce yedek ardından da kadro dışı kalmıştı.

Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

Mesut Özil'in ücretinde indirime gitmemesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Arteta, "Dürüstçe, tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Kadromdaki oyunculardan bazılarını çıkartmak zorundaydım ve bunlardan birisi de o oldu. Tamamen benim kararım ve bu nedenle maç kaybedersek tüm sorumluluğu yine üzerime alacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'den flaş gönderme! O teknik adama kendi sözüyle yüklendi

ARTETA TOPUN AĞZINDA
Arsenal'in ligin dibine yerleşmesinin ardından Mikel Arteta'nın koltuğu iyice sallanmaya başladı. Geçen sezon da bekleneni veremeyen ve son şanslarının kullanan İspanyol teknik adamla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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