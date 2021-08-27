Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hwang Hee-chan transferinde Wolverhampton rakip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan Güney Koreli golcü Hwang Hee-chan'den kötü haber geldi. İngiliz muhabir Jason Bourne'nin haberine göre Wolverhampton, golcü isim için devreye girdi. İngiliz ekibinin, Leipzig'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için salı gününe kadar şartları zorlayacağı bildirildi.

HWANG HEE-CHAN KİMDİR?

26 Ocak 1996 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Hwang Hee-chan, kariyerine Pohang altyapısında başladı. Sırasıyla Liefering, Salzburg, Hamburg gibi kulüplerde forma giyen Hee-chan, 2020'de 9 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer oldu. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Güney Koreli futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yaptı.