Son dakika spor haberi: Spor yazarları Helsinki-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Helsinki'nin iki golü, iki devrede bulduğu tek pozisyon geldi. Kaleci Altay'ın yere yatmadığını, sahasında beklerken Fenerbahçe'nin takım olarak pozisyon vermediğinin de altını çizelim. Valencia, Finlandiyalılar da heves de bırakmadı, hırs da.
Ama 80'den sonra, Fatih'in (18) de oyuna girmesiyle, Fenerbahçe'nin ön tarafı Arda (16) ve Muhammed (20) ile 18 yaş ortalamasına geldi. Bu çocuklar bir tane kendileri attılar, bir tane de rakibe kendi kalesine attırdılar. Sadece beş gollü bir zafer gecesi değildi yaşanan, birbirini kucaklayan oyuncuların kalplerini taraftarla birleştirmesiydi.
Üç resmi maçta kalesini gole kapatan takımın iki tane birden yemesi aslında sürpriz değil. Daha önceki maçların kahramanı Altay oluyordu. Bir bakıma "gol yememe" serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bundan kurtuldular. Kazanmanın, tur atlamanın öne geçtiği bir maçtı bu. Sakatlar, eksikler, tamamlanmayan transfer hamleleri varken, iyi – kötü tartışılmaz.