Son dakika spor haberi: Spor yazarları Helsinki-Fenerbahçe maçını yorumladı!

EMRE BOL - KEYF EDELİM!

Pereira'nın en çok hoşuma giden tarafı nedir biliyor musunuz? Ağlamaması! Sürekli transfer isteyen, olmayınca da bütün kötü sonuçları buna bağlayan teknik direktörlerden bıktım usandım. Önceki döneminde birçok hata yapmasına rağmen şimdilerde çözüm üretmeye çalışan bir Pereira görüyorum. Hataları var mı var! Lakin sadece "ağlamaması" bile benim için çok önemli.