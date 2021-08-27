Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son durum ne? Sakat oyuncular... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son durum ne? Sakat oyuncular... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un son durumlarına dair bilgiler de paylaşıldı. İşte tüm detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:01
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son durum ne? Sakat oyuncular... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son durum ne? Sakat oyuncular... (FB spor haberi)

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de son durum ne? Sakat oyuncular... (FB spor haberi)

Diğer oyuncular ise saat 15.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

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