Fin kralı Valencia

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında öne çıkan isim tartışmasız Enner Valencia'ydı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, Finlandiya deplasmanında resmen şov yaptı. İlk maçı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Kanarya, dün ise Ekvadorlu'nun resitaliyle mutlu sona ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu, 11, 14 ve 52. dakikalarda rakip ağları havalandırdı.



JENERİKLİK GOLLER



Jeneriklik gollere imza atan Valencia, 11'de 5 rakibini karşısına alıp, fileleri sarstı. 14'te ceza sahası dışından füzeyi yolladı. 52'de ise kale önünde topukla topu rakip ağlara bıraktı. Yıldız futbolcu, attığı gollerin yanı sıra savunmaya destek verdi, sahada basmadık yer bırakmadı. Taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Valencia, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.



2009'DAN SONRA İLK



Valencia, 12 yıl sonra F.Bahçe formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Guiza, 2009'da Honved ağlarına 3 gol bırakmıştı.



'GOAT VALENCIA



Valencia'nın şovunun ardından F.Bahçe taraftarları coştu. 12. adam, tüm zamanların en iyileri için kullanılan 'GOAT Valencia' paylaşımı rekor kırdı.



SEN NEYMİŞSİN NAZIM SANGARE



Geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de belli dönemlerde eleştirilen isimlerden olan Nazım Sangare, Helsinki'de yıldızlaşan futbolculardandı. Valencia'nın 11. dakikadaki golünde herkesin topun dışarı çıktığı düşüncesiyle durakladığı anda müthiş bir depar atan Sangare, takım arkadaşına golü attırdı. 27 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın son golünde de asisti yapan isimdi.