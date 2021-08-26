Vitor Pereira Helsinki zaferi sonrası konuştu! "Savaşan herkesi oynatırım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki'ye karşı alınan 5-2'lik galibiyet sonrası konuştu.

Sarı lacivertliler, Helsinki galibiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başarırken, Portekizli teknik adam maç sonu şu sözleri sarfetti;

"Bugün karakterli ve kaliteli bir oyun oynadık. Altyapımızı ve tecrübeli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Ayrıca çok mutluyum, taraftarımız Fenerbahçe'yi grupta görmeyi hak etti."

"Pek çok sakatlık ve benzeri problemle uğraşıyoruz. Bugün başrolü oyuncularımız hak etti. Takım ruhu ortaya koydular. Ben taktikten ziyade, takım ruhu yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Ben savaşan herkesi oynatırım. Çok mutluyum."



"Ben kafasında ideal 11'i olan bir teknik direktör değilim, bütün oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Bu gençler, genç olduğu için değil, kaliteli ve karakterli olduğu için oynuyor ama çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Hayatta her zaman mütevazı olmalısınız."