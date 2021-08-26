Son dakika transfer haberi: Kolasinac Fenerbahçe için gün sayıyor

Fenerbahçe'nin sol bek takviye listesinde ilk sırada yer alan Sead Kolasinac transferinde mutlu sona çok yaklaştığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in oyuncusu olan Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye prensipte 'evet' dediği ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kulübüyle anlaşarak bonservisini eline alması bekleniyordu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano dün sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde büyük aşama kaydetti. Son görüşmeler yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Sead Kolasinac'ın İstanbul'a geliş tarihinin açıklanması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Almanya doğumlu Bosna-Hersek vatandaşı olan Sead Kolasinac, sol bek ve sol kanat mevkiilerinde oynayabiliyor. 28 yaşında ve 1,83 boyundaki oyuncunun Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu da biliniyor.