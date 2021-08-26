Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi konuk etmiş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, en az 3 transfer yapılacağını açıklarken bu sayının 4'e de yükselebileceğinin altını çizmişti. Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertlilerde golcü arayışları hız kazandı. İşte gündemdeki isimler ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! İşte listedeki isimler...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenen, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi tek golle geçen sarı-lacivertli ekip, ligin 2. haftasında da Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! İşte listedeki isimler...

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Fenerbahçe'de gözler transfere odaklanmış durumda. Başkan Ali Koç'un "En az 3-4 transfer daha yapacağız" açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken zaman Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Türkiye'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. Ancak sarı lacivertliler Avrupa Ligi için UEFA'ya listeyi en geç 2 Eylül'de yani 8 gün sonra teslim etmek zorunda. Hedef bir golcü, iki kanat ve bir de orta saha.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Ancak ekonomik şartlar yönetimi zorluyor. FFP sebebiyle, elindeki Samatta'yı bile UEFA listesine yazamayan Fenerbahçe, 'al-sat' dengesini sağlamak zorunda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

30 yaşındaki Hollandalı için kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe, ayrıca Monaco'dan 25 yaşındaki Keita Balde için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Orta saha için düşünülen isimlerden biri ise Portekiz'in Santa Clara takımında oynayan Hidemasa Morita. 26 yaşındaki Japon oyuncu için de 2,5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Sarı lacivertliler Arsenalli Elneny ve Rubin Kazanlı Hwang da listede...

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