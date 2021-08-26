Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hücum hattı sil baştan! Bombalar peş peşe...

Türkiye'de transfer 8 Eylül'de sona erecek. Ancak sarı lacivertliler Avrupa Ligi için UEFA'ya listeyi en geç 2 Eylül'de yani 8 gün sonra teslim etmek zorunda. Hedef bir golcü, iki kanat ve bir de orta saha.
Ancak ekonomik şartlar yönetimi zorluyor. FFP sebebiyle, elindeki Samatta'yı bile UEFA listesine yazamayan Fenerbahçe, 'al-sat' dengesini sağlamak zorunda.
GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; golcü arayışındaki Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması üzerine rotayı Sevillalı Luuk de Jong'a çevirdi.