Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Zanka'ya Antwerp kancası

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Mathias Zanka'ya Royal Antwerp talip oldu. Nieuwsbald'ın haberine göre savunmaya ekstra bir oyuncu arayan Belçika ekibinin ilk hedefi Dessoleil. Alternatif olarak ise Zanka düşünülüyor. Fenerbahçe, Zanka'nın yanı sıra Perotti, Dirar, Caner ve Sinan'ı da göndermek için çalışıyor.

23 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da dünyaya gelen Mathias Jorgensen Zanka, kariyerine Kopenhag'da başladı. PSV Eindhoven ve Huddersfield formaları giyen Danimarkalı stoper, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1.91 boyundaki Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyiyor.