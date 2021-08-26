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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Zanka'ya Antwerp kancası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimlerden olan Mathias Zanka'ya talip var... Danimarkalı oyuncu için Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:25
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Zanka'ya Antwerp kancası

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Mathias Zanka'ya Royal Antwerp talip oldu. Nieuwsbald'ın haberine göre savunmaya ekstra bir oyuncu arayan Belçika ekibinin ilk hedefi Dessoleil. Alternatif olarak ise Zanka düşünülüyor. Fenerbahçe, Zanka'nın yanı sıra Perotti, Dirar, Caner ve Sinan'ı da göndermek için çalışıyor.

23 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da dünyaya gelen Mathias Jorgensen Zanka, kariyerine Kopenhag'da başladı. PSV Eindhoven ve Huddersfield formaları giyen Danimarkalı stoper, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1.91 boyundaki Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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