Haberler Fenerbahçe Koşullara bakmadan savaşacağız

Koşullara bakmadan savaşacağız

Pereira, Helsinki önünde agresif ve hızlı oynayarak gruplara kalmak istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Koşullara bakmadan savaşacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki karşısında gerekli skoru alıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini soyled. Portekizli çalıştırıcı, "Yağmur, soğuk ya da yapay çim yarın bizi etkilemeyecek. Sahada hızlı, agresif ve kazanmak için sonuna kadar savaşan bir takım olacağız. Bu maçı en iyi şekilde geçirip gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Luiz Gustavo da turu geçmek için geldiklerini ve gerekeni yapacaklırın söyledi. Sambacı yüksek formunu ise futbola aşık olmasına ve hep bir sonraki maça konsantre olmasına bağladı.
SON DAKİKA