Koşullara bakmadan savaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki karşısında gerekli skoru alıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini soyled. Portekizli çalıştırıcı, "Yağmur, soğuk ya da yapay çim yarın bizi etkilemeyecek. Sahada hızlı, agresif ve kazanmak için sonuna kadar savaşan bir takım olacağız. Bu maçı en iyi şekilde geçirip gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Luiz Gustavo da turu geçmek için geldiklerini ve gerekeni yapacaklırın söyledi. Sambacı yüksek formunu ise futbola aşık olmasına ve hep bir sonraki maça konsantre olmasına bağladı.