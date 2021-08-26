Helsinki Fenerbahçe maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu rövanş karşılaşmalarında heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya'da Helsinki ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçta Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'ye tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetiyor. Helsinki'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok.

Helsinki Fenerbahçe maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!

Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş yedekler arasında yer alırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

"KUPA 2"DE 117 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.

Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 18. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne aldı.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.

VITOR PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

Portekizli teknik adam, olumsuz hava ve saha koşullarının kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, "Kaliteli ve iyi futbolcuları olan organize bir takıma karşı oynayacağız. Yağmur, soğuk, yapay çim gibi koşullar bizi engellemeyecek. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Saha koşullarına takılmadan tur atlayıp gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta hangi futbolcunun oynayacağının önemli olmadığını kaydeden Pereira, "Şu an bizimle birlikte olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları. Sahada 15-20 dakika da yer alsa, ellerinden geleni yapan, savaşan oyuncular olmaları benim için isimlerden önemli." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de oynayacakları Altay ve Sivasspor maçlarına da değinen deneyimli teknik adam, agresif, mücadele eden, koşan bir takım görüntüsü vermek istediklerini söyledi.

GUSTAVO: İYİ HAZIRLANARAK BURAYA GELDİK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ise teknik direktör Pereira'nın taktiğini en iyi şekilde uygulayarak tur atlamak istediklerini belirtti.

34 yaşındaki futbolcu, "Koşullardan bağımsız elimizden geleni yapıp, tur atlamaya çalışacağız. İyi bir hazırlık yaparak buraya geldik." dedi.