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Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine günler kala, fırsat isimler için harekete geçti. Kanarya, Şili Milli Takımı ve Inter'in yıldızı Alexis Sanchez için Inter'e teklif sunarken, golcü operasyonunda da atağa kalktı. Fenerbahçeli yetkililer, Arsenal ile Fransız golcü Alexandre Lacazette için temaslarda bulundu. Bununla beraber Şili basını, Kanarya'nın Arturo Vidal ile de ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor. Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran sarı-lacivertliler, İnter'de forma giyen Alexis Sanchez ile Arsenal'li Alexandre Lacazette'e yöneldi. Forvete 2 oyuncu alan İnter'in Sanchez'in yüksek maliyetinden kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şilili yıldızın maaşının 3'te 2'sini karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Pazarlıkların olumlu devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

GOL+ASİST UZMANI
32 yaşındaki Sanchez tam bir gol+asist uzmanı. Barcelona, Arsenal, ManU ve İnter gibi devlerde forma giyen yıldız, kariyerinde 581 maçta 171 gol+136 asiste imza attı. Santrforun yanı sıra kanat, forvet arkası ve on numara da oynayabiliyor. Yönetimin, Arsenal'in 1 yıl kontratı kalması nedeniyle satıp para kazanmak istediği Lacazette için de nabız yokladığı bildirildi. 30 yaşındaki forvet, Premier Lig'de geçen sezon 13 gol kaydetti.

Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Diz sakatlığı nedeniyle bu yaz İnter'in hazırlık kampına katılamayan Alexis Sanchez, "İyileşme sürecim günden güne daha iyiye gidiyor. İnter'de mutluyum. Antrenmanlara çıkacağım ve neler olacağını göreceğiz" dedi. Şili Milli Takımı'nın da değişmez ismi olan Sanchez'in 139 ulusal maçta 46 golü bulunuyor. Serie A'da geçen sezon 30 maçta forma giyen Alexis Sanchez 7 gol+7 asistlik performans sergiledi. İtalya Kupası'nda da 1 asist yaparak 15 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

65
Lyon ve Arsenal formaları giyen Lacazette, Fransız ekibinde 275 maçta 129 gol+43 asist, Arsenal'de ise 65 gol+28 asist gerçekleştirdi. Fransa Milli Takımı'nda 13 kez oynayan yıldız, burada da 3 gol 15 kaydetti.

Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

ŞİLİ BASININDAN BİR İDDİA DAHA: VIDAL
Öte yandan Şili basını, Fenerbahçe'nin Arturo Vidal'le de ilgilendiğini yazdı. Alexis Sanchez'le birlikte İnter'de oynayan yıldızın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme üzerinde çalıştığı bildirildi. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde de Bayern, Juventus, Barcelona gibi devler bulunuyor. Vidal'in alternatifi Hidemasa Morita. Birisinin kadroya katılması planlanıyor.

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