Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor. Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran sarı-lacivertliler, İnter'de forma giyen Alexis Sanchez ile Arsenal'li Alexandre Lacazette'e yöneldi. Forvete 2 oyuncu alan İnter'in Sanchez'in yüksek maliyetinden kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şilili yıldızın maaşının 3'te 2'sini karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Pazarlıkların olumlu devam ettiği ifade edildi.

GOL+ASİST UZMANI

32 yaşındaki Sanchez tam bir gol+asist uzmanı. Barcelona, Arsenal, ManU ve İnter gibi devlerde forma giyen yıldız, kariyerinde 581 maçta 171 gol+136 asiste imza attı. Santrforun yanı sıra kanat, forvet arkası ve on numara da oynayabiliyor. Yönetimin, Arsenal'in 1 yıl kontratı kalması nedeniyle satıp para kazanmak istediği Lacazette için de nabız yokladığı bildirildi. 30 yaşındaki forvet, Premier Lig'de geçen sezon 13 gol kaydetti.