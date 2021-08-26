Fenerbahçe üç süper yıldızı gündemine aldı! Lacazette, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor. Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran sarı-lacivertliler, İnter'de forma giyen Alexis Sanchez ile Arsenal'li Alexandre Lacazette'e yöneldi. Forvete 2 oyuncu alan İnter'in Sanchez'in yüksek maliyetinden kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şilili yıldızın maaşının 3'te 2'sini karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Pazarlıkların olumlu devam ettiği ifade edildi.
GOL+ASİST UZMANI
32 yaşındaki Sanchez tam bir gol+asist uzmanı. Barcelona, Arsenal, ManU ve İnter gibi devlerde forma giyen yıldız, kariyerinde 581 maçta 171 gol+136 asiste imza attı. Santrforun yanı sıra kanat, forvet arkası ve on numara da oynayabiliyor. Yönetimin, Arsenal'in 1 yıl kontratı kalması nedeniyle satıp para kazanmak istediği Lacazette için de nabız yokladığı bildirildi. 30 yaşındaki forvet, Premier Lig'de geçen sezon 13 gol kaydetti.
Diz sakatlığı nedeniyle bu yaz İnter'in hazırlık kampına katılamayan Alexis Sanchez, "İyileşme sürecim günden güne daha iyiye gidiyor. İnter'de mutluyum. Antrenmanlara çıkacağım ve neler olacağını göreceğiz" dedi. Şili Milli Takımı'nın da değişmez ismi olan Sanchez'in 139 ulusal maçta 46 golü bulunuyor. Serie A'da geçen sezon 30 maçta forma giyen Alexis Sanchez 7 gol+7 asistlik performans sergiledi. İtalya Kupası'nda da 1 asist yaparak 15 gole katkı sağladı.