Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Alexander Sörloth Real Sociedad'da! Resmen açıklandı

Son dakika transfer haberleri | Alexander Sörloth Real Sociedad'da! Resmen açıklandı

Süper Lig'de iki sezon önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuş ancak Alman ekibinde bir türlü istenilen peformansı sağlayamamıştı. Adı uzunca bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Real Sociedad, Norveçli golcünün kiralandığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:11
Son dakika transfer haberleri | Alexander Sörloth Real Sociedad'da! Resmen açıklandı

Süper Lig'de iki sezon önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuş ancak Alman ekibinde bir türlü istenilen peformansı sağlayamamıştı.

Adı uzunca bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Real Sociedad, Norveçli golcünün kiralandığını resmen duyurdu.

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