Son dakika spor haberi: Yeni Fenerbahçe bambaşka! Mesut Özil bile... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam Vitor Pereira; oyun sisteminde ortaya koyduğu reform ve modern taktik anlayışıyla, kulübede oturanın bile yüzünün gülmesini sağlamasıyla, gençlere korkusuzca forma uzatmasıyla çok farklı bir profil çiziyor.

Sarı lacivertli takıma ilk geldiği dönemde Hollandalı dünya yıldızı Robin Van Persie, kendi vatandaşı Nani ve Caner Erkin'le krizler yaşayan Vitor Pereira, bu kez Başkan Ali Koç'un 'Tek yetkili sensin, ne istiyorsan arkandayız' diyerek verdiği güçle kendi takımını yaratmanın ilk ve en zor adımını başarıyla attı.



TISSERAND VE ZAJC'I YENİDEN YARATTI

Fenerbahçe'de büyük takımların çoğunda oynanan 3-4-3 sistemini uygulamayı, geldiği ilk günden kafasına koyan Pereira, Topuk Yaylası kampında takımdan gönderilmesine kesin gözle bakılan Tisserand ve Zajc'a sarılarak onlara 'Geçmişi unutun, siz yeni sistemin yeni yıldızlarısınız' mesajı verdi ve kazandı.

Aynı şekilde Boluspor'da bir yıl daha kiralık opsiyonu bulunan Muhammed'i de beğenerek mutlaka takımda kalmasını istedi ve o Muhammed Helsinki maçının kurtarıcısı oldu.

KULÜBEDE DE YÜZLER GÜLÜYOR

Son oynanan Antalyaspor maçının ilk 11'i açıklanınca Mesut Özil'i, Miha Zajc'ı, Serdar Aziz'i yedek listesinde gören pek çok kişi "Eyvah bu Pereira gene aynı Pereira" dese de ortaya çıkan tablosu çok başkaydı.

Oyuna 64'ncü dakikada giren Mesut Özi'in yüzü gülüyor, içindeki oynama isteği fark ediliyor, küsmek yerine, takımını futbolu ve asistiyle sırtlıyordu. Aynı şekilde Sosa'nın yerine oyuna giren Miha Zajc da Antalyaspor'un kilidini kıran adam oldu.



GENÇLERE ŞANS VERiYOR

İlk döneminde de alt yapıdan Merih Demiral'a A takım antrenmanlarının kapısını açan Vitor Pereira; Bruno Alves, Simon Kjaer varken ona forma vermek istese de takım içinde yaşanan gerilim rüzgarları yüzünden böyle bir güce sahip olamamıştı.

Bu kez yönetimin desteğiyle güçlenen Portekizli teknik adam, 20 yaşındaki Muhammed'e 16 yaşındaki Arda'ya tereddütsüz forma uzattı. Bu hamlesiyle kadrodaki diğer gençler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp'u da umutlandıran Pereira, aynı zamanda Dereağzı'ndaki onlarca gence de "Çalışırsan oynarsın, oynarsan formaya yakalarsın' mesajı vererek umutlandırdı. (Hürriyet)