Samandıra’da hayat var

Haftayı Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Fenerbahçe, HJK Helsinki ile yarın oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma ve teknik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlanan antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olan sarı-lacivertliler, renkli görüntüler oluşturdu.



Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında 4 isim yer almadı. Sakatlıktan kurtulan Mert takımla birlikte çalışırken, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Serdar Dursun ve Novak'ın tedavilerine devam edildi. Bu oyuncuların tedavi süreçlerinin iyi geçtiği de belirtildi.