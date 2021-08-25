M10’dan Kim’e: F.Bahçe’nin büyüklüğünü bilsin yeter

Yeni transfer Kim Min Jae ile Mesut Özil, Antalya maçı sonrası Güney Koreli bir gazetecinin youtube kanalına konuk oldu. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut, "Kim'in Fenerbahçe hakkında ne bilmesini istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu bilmesi yeter." Güney Koreli stoper ile ilgili görüşlerini de paylaşan M10, "İdmanda da gördüğüm kadarı ile Ramos'a benzettim. Arkamda oynadığı için asist imkanım zor ama duran toplarda etkili olduğunu gördüm. Umarım ona iyi bir orta yaparım. Umarım burada birçok başarı kazanır. Kim Min-Jae ile ilgili izlenimim çok olumlu. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim" sözlerini sarfetti.