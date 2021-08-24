Valencia’dan şampiyonluk sözü

Takıma golle dönen Enner Valencia tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, “Geçen seneden sonra beklentiler yükseldi. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Taraftarımızı mutlu etmeli, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz” dedi.
Takıma golle dönen Enner Valencia tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, "Geçen seneden sonra beklentiler yükseldi. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Taraftarımızı mutlu etmeli, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz" dedi.