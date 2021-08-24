Haberler Fenerbahçe Valencia’dan şampiyonluk sözü

Valencia’dan şampiyonluk sözü

Takıma golle dönen Enner Valencia tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, “Geçen seneden sonra beklentiler yükseldi. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Taraftarımızı mutlu etmeli, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Valencia’dan şampiyonluk sözü
Takıma golle dönen Enner Valencia tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, "Geçen seneden sonra beklentiler yükseldi. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Taraftarımızı mutlu etmeli, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz" dedi.
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