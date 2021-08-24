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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sead Kolasinac sessizliğini bozdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper lig'e Vitor Pereira önderliğinde 2 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sisteme yeni bir sol kanat almak isteyen sarı-lacivertlilerde gündem Kolasinac... Kanarya'nın gündemindeki isim sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 08:46
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sead Kolasinac sessizliğini bozdu

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

CANER'DEN SONRA KOLASINAC

Sarı-lacivertlilerin transferdeki önceliği golcü ve sol bek. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arsenal'lı Sead Kolasinac, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sead Kolasinac, İngiliz basınına Mikel Arteta'nın planlarının bir parçası olmadığını ve ayrılmak istediğini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, hem 28 yaşındaki sol bek ile hem de İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı. İmzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor.

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